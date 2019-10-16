Москва, , 12:59 — REGNUM Исторически так сложилось, что Ближний Восток является движущей силой для глобального нефтяного рынка. Поскольку Ближний Восток имеет высокую ценность и многие исторические переменные играют ключевую роль в нестабильности и конфликтах в регионе. Как многим известно, у этих конфликтов есть два аспекта: внутренний и внешний. Напряженность в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном является постоянной движущей силой конфликта в регионе, которая вновь разгорается сегодня, считает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

По его мнению, регионе также находятся два наиболее важных пролива и более 60% мировых запасов нефти.

«Количество нефти и уровень нестабильности в этом регионе делают его наиболее важным геополитическим фактором. Пока очень трудно предсказать ход событий на Ближнем Востоке, новый курс Ирана остается самой насущной проблемой. До тех пор, пока администрация Трампа и ее европейские союзники не смогут создать новое урегулирование, вероятность эскалации в регионе будет оставаться высокой», — отмечает Гайдар Гасанов.

По его мнению, в то время, как европейские страны пытаются сформировать механизм специального назначения, чтобы избежать санкций США и продолжать закупки нефти у Ирана, санкции, несомненно, оказывают влияние, хотя экспорт из страны продолжает падать. И данная ситуация уже отражена в нефтяных котировках. Хотя шансы на тотальную войну остаются высокими, поскольку недавний всплеск инцидентов между Саудовской Аравией и Ираном, а также турецкое вторжение в Сирию показывают, что геополитический фактор риска на Ближнем Востоке очень сильно влияет на нефтяные рынки. Вторым, я бы сказал также важным фактором является эскалация торговых войн между США и Китаем.

«В текущих условиях можно выделить три торговые войны, которые угрожают мировому спросу на нефть: первая между США и Китаем, вторая между Южной Кореей и Японией, а в последнее время и трансатлантическая война между Европой и США. Хотя эти торговые войны не могут напрямую повлиять на нефть цены, но это можно наблюдать косвенно, поскольку слабая мировая экономика имеет устойчивые отношения к снижению спроса на нефть.

Учитывая текущее положение вещей, нефтяные котировки скорее имеют большую вероятность к снижению, чем к росту, и будут реагировать на публикуемые данные по запасам сырой нефти, которые в моменте могут оказать положительное влияние на нефтяные цены. В этой связи стоит ожидать что нефть марки Brent будет находится в пределах 58,50, а сланцевая нефть WTI будет торговаться в пределах 52,30 долларов за баррель», — заключил эксперт Гайдар Гасанов.