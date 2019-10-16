Исламабад, , 14:24 — REGNUM Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) представили новый доклад World Economic Outlook, в котором отмечается, что темпы прироста ВВП Пакистана в 2020 году замедлятся до 2,4%.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, этот прогноз повторяет предположения Всемирного банка о перспективах развития экономики Пакистана. Как отметили специалисты МВФ, снижение темпов экономического роста в Пакистане связано со стабилизационными мерами, предпринятыми правительством страны. Еще одним фактором, сдерживающим экономический рост, является политическая нестабильность в Южной Азии, в частности, возможность открытого противостояния между Индией и Пакистаном.

Несмотря на замедление в 2020 году, по мнению экономистов МВФ, Пакистану удастся вернуться на путь роста уже в 2021—2022 году, так как стабилизационные меры начнут приносить результаты.