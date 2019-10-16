Краснодар, , 12:55 — REGNUM Глава SpaceX, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск по видеоконференцсвязи примет участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который состоится в Краснодаре. Об этом 16 октября сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов.

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«Могу сообщить, что на данный момент времени занимаемся организацией прямого телемоста Илона Маска, который состоится 18 октября вечером на площадке форума «Дело за малым», — приводит ТАСС слова главы департамента.

Организаторы форума считают, что Маск мог бы рассказать о технологиях будущего, таких как энергогенерация, и нетворкинге и его значении для бизнеса.

По информации оргкомитета форума, американскому бизнесмену предложено принять участие в пленарном заседании, которое проведут министр экономического развития РФ Максим Орешкин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Дело за малым» состоится в Краснодаре 18−19 октября. Всего же на форуме ожидают около 20 тыс. гостей. По предварительным данным, одним из гостей может стать министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Ранее бизнесмен Илон Маск отреагировал на билборд — приглашение в Краснодар на форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым». Щит с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?» был размещен рядом с офисом компании SpaceX.