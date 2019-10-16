Москва, , 12:54 — REGNUM Российская валюта торгуется с незначительными изменениями уже несколько дней. Котировки нащупали зону комфорта и продолжают осциллировать вокруг отметки 64,30 руб. в отсутствие катализаторов, которые могли бы вытолкнуть пару из краткосрочного горизонтального канала, отмечает в своём обзоре валютного рынка эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

По его мнению, сегодня рубль демонстрирует небольшой медвежий уклон на фоне укрепления доллара против высокодоходников в целом.

«Пара в моменте коснулась промежуточного сопротивления в области 64,40 руб., но выше продвигаться не спешит, несмотря на отступление нефтяных цен. Доллар торгуется под 100-дневной скользящей средней с конца прошлой недели, когда в моменте была нарушена целостность уровня 64 руб. На данном этапе резких движений в ту или иную сторону не предвидится, если, конечно, Brent не опустится под отметку или на торговом фронте не произойдет внезапная эскалация напряженности», — поясняет Геннадий Николаев.

По мнению эксперта, налоговый период, стартовавший 15 октября, пока не оказывает ощутимой поддержки нашей валюте, которая находится под влиянием общих настроений инвесторов в отношении рисковых активов.

В этом контексте попыткам рубля препятствует неопределенность вокруг Брекзита и торговых отношений между США и КНР. О выходе доллара из консолидационного диапазона можно будет говорить в случае закрепления под отметкой 64 руб. или уверенного пробоя выше области 64,60 руб. В ближайшей перспективе вероятность реализации обоих сценариев невелика, — отметил Геннадий Николаев.