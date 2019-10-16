Москва, , 12:50 — REGNUM Постановление о проверке действий страховщиков в области строительства Госдума направила в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД, Центробанк, а также в Счетную палату, Минфин и Ростехнадзор. Такие решения депутаты приняли в ходе пленарного заседания 16 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о неполучении обманутыми дольщиками средств от страховых компаний. Так, с лета 2019 года страховщики должны были направлять часть страховой премии по досрочно прекращенным договорам страхования гражданской ответственности застройщиков в Фонд защиты прав дольщиков. Однако, отмечают депутаты, эффективность действующей системы страхования гражданской ответственности застройщиков сегодня крайне низкая, и страховщики уклоняются от страховых выплат. Так, страховщики собрали страховую премию в 57 млрд рублей, однако в Фонд защиты прав дольщиков поступило только 1,8 млрд рублей.

«Незначительный объем страховых выплат не соответствовал значительному росту количества граждан, пострадавших от деятельность недобросовестных застройщиков», — отмечается в тексте парламентского запроса.

Наибольшее количество вопросов возникает вокруг деятельности двух страховых компаний — «Проминстрах» и «Респект». Как объяснили накануне в Центробанке, у компании «Респект» была отозвана лицензия в связи с подозрительными действиями по выводу средств со счетов компании. Однако затем Арбитражный суд Москвы отменил это решение, но в Фонд так и не поступили средства. Как признался замглавы ЦБ Виктор Чистюхин, на сегодня у регулятора нет доступа ни к средствам компании «Респект», ни к ее имуществу. В связи с этим депутаты просят Генпрокуратуру изучить вопрос.

«Считаем недопустимым бездействие в части осуществления текущих мероприятий контроля и надзора в рамках надзорной правоохранительной деятельности в обеспечение защиты интересов государства и общества при использовании средств граждан по договорам страхования гражданской ответственности застройщиков», — отмечают депутаты.

Кроме того, депутаты также просят Генпрокуратуру дать оценку действиям, которые сопровождали отзыв лицензии, назначение временной администрации, а также препятствиям, которые создавала страховая компания «Респект» для доступа ЦБ к необходимым документам. Помимо этого, депутаты считают необходимым также изучить вопрос и проверить соблюдение закона о страховом надзоре со стороны ЦБ.

Текст парламентского запроса также был доработан депутатами с тем, чтобы запросить дополнительную информацию о работе аффилированных с компанией «Респект» банков.

«Требуют выяснения данные о банках, аффилированных с данной страховой компанией, для правовой оценки добросовестности и правомерности финансовых операций, сопровождающих ее действия по использованию средств», — отмечают депутаты.

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