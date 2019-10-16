Тбилиси, , 12:42 — REGNUM Согласно процентным долям авиакомпаний, оперирующих на грузинском авиационном рынке, по данным 9-ти месяцев 2019 года грузинскими авиакомпаниями было перевезено 12% пассажиров (488 317 человек), иностранными авиакомпаниями 88% пассажиров (3 569 002 человек).

Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели

По-прежнему на грузинском рынке лидирует венгерская авиакомпания «Wizz Air», которая занимает 15% рынка. «Turkish Airlines» и «Georgian Airways» находятся на втором и третьем местах с 11% долей участия на рынке.

По количеству / проценту пассажиров на регулярных и многоразовых чартерных рейсах в первую десятку на грузинском авиарынке входят: Wizz Air — 592 988 пассажиров, 15%; Turkish Airlines — 443 932 пассажира 11%; Georgian Airways — 435 208 пассажиров, 11%; авиакомпания «Уральские авиалинии» — 190 341 пассажир 5%; авиакомпания «Победа» — 180 684 пассажира 4%; Ukraine International Airlines (UIA) — 168 672 пассажира 4%; авиакомпания Fly Dubai — 166 259 пассажиров 4%; авиакомпания Pegasus — 135 494 пассажира 3%; Air Arabia — 107 535 пассажиров, 3%; авиакомпания SkyUp Airlines — 115 070 пассажиров, 3%.