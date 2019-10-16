Москва, , 12:23 — REGNUM По итогам сентября 2019 года в странах Евросоюза было продано на 38,6% меньше российских автомобилей Lada, чем за аналогичный период 2018 года, согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Всего в ЕС было продано 204 автомобиля АвтоВАЗа. Таким образом, по количеству реализованных автомобилей Lada заняла в топе самых продаваемых марок в странах Евросоюза место, которое ниже таких брендов, как Bentley, Bugatti, Lamborghini или Dodge с Maserati.

За три квартала 2019 года реализация автомобилей Lada в странах ЕС упала на 8%, до 3,8 тыс. единиц. На долю отечественного бренда приходится только 0,03% от всего авторынка Евросоюза.

Напомним, в апреле 2019 года АвтоВАЗ принял решение временно прекратить поставки Lada в Евросоюз из-за ужесточения экологических норм. На данный момент европейские автодилеры распродают остатки продукции российской компании.

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