Киев, , 12:12 — REGNUM Из 3.643 объектов, которые в настоящий момент контролирует украинское государство, после «большой приватизации» только максимум 300 должны остаться в государственной собственности.

Такое заявление сделал министр экономики Украины Тимофей Милованов, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 октября.

Министр отметил, что из 3.643 объекта, в которых государство имеет большую долю собственности 2.300 «более-менее живые», остальные надо признать банкротами.

«Причем более тысячи из них были в списке запрещенных к приватизации», — уточнил Милованов.

Чиновник уточнил, что в государственной собственности должны остаться объекты обеспечивающие безопасность государства, являющиеся естественными монополиями, имеющие жизненно важное значение для общества, а также «предприятия, чьи услуги/товары не могут выполняться рынком». Таких предприятий, по его оценке, есть от 200 до 300.

Масштабная приватизация, по его мнению, поможет властям Украины в борьбе с коррупцией, привлечении дополнительных поступлений в бюджет, а также в привлечении прямых инвестиций и инвесторов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Милованов заявил, что властям Украины, чтобы запустить рыночную экономику, необходимо вырабатывать меньше концепций, а вместо этого больше заниматься приватизацией.

Президент Зеленский считает масштабную приватизацию одним из главных приоритетов для нынешней власти. Президент поручил продать первые большие госпредприятия до апреля 2020 года.