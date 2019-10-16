Посёлок городского типа Забайкальск, Забайкальский край, 16 октября 2019, 12:10 — REGNUM Центральная районная больница Забайкальска, которая обслуживает 20 тысяч жителей, на средства национального проекта «Здравоохранение» смогла отремонтировать помещение детской поликлиники, закупить новые аппараты УЗИ, дефибриллятор, щелевую лампу, электрокардиограф и офтальмологическое оборудование. Сегодня, 16 октября, это медицинское учреждение посетил глава Забайкалья Александр Осипов, передаёт пресс-служба забайкальского губернатора.

Центральная районная больница Забайкальска получила новое оборудование
Центральная районная больница Забайкальска получила новое оборудование
Правительство Забайкальского края
Центральная районная больница Забайкальска
Центральная районная больница Забайкальска
Правительство Забайкальского края

«Теперь медицинская помощь для маленьких пациентов, которых в районе почти шесть тысяч, будет более качественной. Диагностика и профилактика станут более доступными», — отметила исполняющая обязанности главного врача Забайкальской центральной районной больницы Оксана Нерода. В ближайших планах больницы — оснащение физиокабинета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей данных территорий стали распространять все преференции и льготы, доступные дальневосточникам. Кроме того, новое руководство Забайкалья взяло курс на максимальное привлечение в регион средств национальных проектов. Недавно сообщалось, что региону удалось преодолеть средний уровень по кассовому освоению средств нацпроектов, который в Дальневосточном федеральном округе составляет 37%, а Забайкальском крае — 40%.