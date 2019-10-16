Симферополь, 16 октября 2019, 12:04 — REGNUM Между аэропортами Симферополя и Минеральными Водами в Ставропольском крае впервые продлят прямое сообщение на весь осенне-зимний период. Об этом 16 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе международного аэропорта Симферополь.
Этот маршрут будет обслуживать авиакомпания «Азимут».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве симферопольского аэропорта сообщили, что несмотря на завершение календарного лета, высокий трафик пассажиров сохранился.
Читайте ранее в этом сюжете: Аэропорт Симферополя сохранил трафик пассажиров на летнем уровне