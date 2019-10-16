Симферополь, , 12:04 — REGNUM Между аэропортами Симферополя и Минеральными Водами в Ставропольском крае впервые продлят прямое сообщение на весь осенне-зимний период. Об этом 16 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе международного аэропорта Симферополь.

«Раньше прямые рейсы между городами осуществлялись только весной и летом. Но теперь впервые они будут выполняться дважды в неделю, по средам и воскресеньям с 27 октября 2019 года по 25 марта 2020 года», — отметили в пресс-службе.

Этот маршрут будет обслуживать авиакомпания «Азимут».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве симферопольского аэропорта сообщили, что несмотря на завершение календарного лета, высокий трафик пассажиров сохранился.

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