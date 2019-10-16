Сеул, , 11:53 — REGNUM Южная Корея планирует увеличить на 10% свою долю на мировом рынке электромобилей и автомобилей с водородными двигателями к 2030 году. Об этом со ссылкой на представителей южнокорейского правительства сообщает Yonhap.

Согласно совместному заявлению министерства торговли, промышленности и энергетики и министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи, на Сеул в настоящее время приходится 4% рынка электромобилей с электрическими и водородными топливными элементами. Южнокорейские власти намерены увеличить этот показатель более чем вдвое.

Кроме того, на внутреннем рынке правительство Южной Кореи также намерено довести долю электрифицированных моделей авто до 33% к 2030 году с 2,6% в 2009 году.

«Для Южной Кореи, седьмой стране в мире по количеству выпускаемых автомобилей, автомобильный сегмент является ключевой опорой экономики. Если мы не справимся с изменяющимися тенденциями в автомобильной промышленности, (один из) двигателей роста страны может потерпеть неудачу», — заявил министр промышленности Сон Юн Мо на брифинге.

Напомним, реализация автомобилей в Южной Корее упала в сентябре 2019 года на 2,3%, до 662 949 единиц.

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