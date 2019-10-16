Москва, , 11:49 — REGNUM Госдума обсудит расширенный проект постановления по махинациям страховщиков в сфере строительства, однако в КПРФ настаивают на расширении тематики, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Госдума 15 октября приняла за основу постановление об отправке парламентских запросов в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Центробанк в связи с неуплатой страховщиками премий в рамках договоров страхования застройщиков. Речь идет о сумме более 50 млрд рублей. Принято решение о создании рабочей группы, которая представит доработанный текст на пленарное заседание 16 октября.

«Бездействие или недостаточное внимание к этой проблеме со стороны должностных лиц и их подчиненных привело к подобного рода ситуации, тем чудовищным потерям, которые произошли и которые ярко демонстрируют фактически государственную импотенцию в такой важной сфере как строительство, права граждан», — заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

В КПРФ намерены расширить требование о проведении проверок.

«Мы со своей стороны подготовили поправки, мы будем требовать рассмотрения темы в более широком варианте, чем предполагалось вначале, ограничившись лишь страховыми компаниями по договорам долевого участия. Безусловно, это будут СРО, страховые компании, занимающиеся страхованием ОСАГО, наводить порядок сегодня крайне необходимо», — сообщил парламентарий.

Он рассчитывает, что рабочая группа предложит и законодательные решения.

«Должны положить конец подобного рода аферам государственного масштаба, исчисляющегося сотнями миллиардов рублей, фактически украденных у наших граждан», — сказал Куринный.

С лета 2019 года страховщики должны были направлять часть страховой премии по досрочно прекращенным договорам страхования гражданской ответственности застройщиков в Фонд. Однако в Фонд поступило только 1,8 млрд рублей, а еще порядка 57 млрд рублей «зависло», отмечали депутаты.

Депутаты решили направить запросы генпрокуроруЮрию Чайкес просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям страховщиков, а также проверить правомерность действий временной администрации компании «Респект». Кроме того, подобный парламентский запрос также будет направлен главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и главе МВД РФВладимиру Колокольцеву. Помимо этого, депутаты также направят запрос в Центробанк РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой проверить неисполнение страховщиками перечисления средств в Фонд, а также дать оценку действиям страховых организаций.

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