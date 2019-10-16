Нью-Дели, , 12:12 — REGNUM Индия заняла 102 место в Глобальном индексе голода, опустившись ниже других стран Южной Азии в рейтинге. Об этом 16 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

Специалисты из организаций-авторов доклада — Concern Worldwide и Welthungerhilfe — особого подчеркнули, что причиной голода в Индии являются высокие темпы прироста населения и, как следствие, высокая продовольственная нагрузка на сельское хозяйство. Сообщается, что в Индии наблюдается самый высокий в мире уровень истощения детей вследствие недоедания.

Авторы доклада также отметили, что по итогам 2018 года другие страны Южной Азии расположились в рейтинге выше Индии. Так, Пакистан занял 94 место, Бангладеш — 88, а Непал — 73. Всего в исследовании приняли участие 117 стран мира.