Киев, , 11:50 — REGNUM Шахтеры Украины приняли решение о подготовке к проведению всеукраинской забастовки в случае, если правительство страны не начнет решения проблемы выплаты долгов по заработной плате работникам шахт. Об этом 16 октября в своем Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ), депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Михаил Волынец.

«НПГУ принял решение о подготовке к общему всеукраинскому протесту шахтеров», — написал в своем сообщении глава профсоюза.

Также он подчеркнул, что новая украинская власть продолжает, как и её предшественники, демонстрировать непонимание и неспособность понять, что на отдельных угледобывающих предприятиях заработная плата не выплачивается по четыре месяца.

Кроме этого, Михаил Волынец напомнил, что в настоящее время идут протесты с требованием выплаты зарплаты в Луганской и Волынской области и заявил, что шахтёры не станут «терпеть пренебрежительного отношения к себе».