Улан-Удэ, , 11:44 — REGNUM Завод по изготовлению мостовых металлоконструкций «Улан-Удэстальмост» в Бурятии продан. На своей странице в «Фейсбук» советник главы республики Алдар Бадмаев назвал это «отличной новостью» и спасением «одного из флагманов промышленности от тотального уничтожения».

«Наконец-то торги состоялись и имущественный комплекс Улан-Удэстальмоста был выкуплен ООО «Мосты Байкала», где ведущую роль играет Сбербанк РФ. Долгая эпопея банкротства закончилась», — отметил он.

По словам советника, предприятие теперь сможет участвовать в тендерах и продвигать свою продукцию на рынке.

Добавим, что завод был продан за минимально возможную цену — 528 млн рублей. При этом компания, купившая «Улан-Удэстальмост» была создана в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предложение о продаже завода появилось на сайте бесплатных объявлений Avito.ru. В объявлении сообщалось, что производительная мощность его составляет 40 тыс. тонн в год.

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