Ростов-на-Дону, , 11:47 — REGNUM Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону подал иск о банкротстве к компании «Югтехстрой» — застройщику общежитий Донского государственного технического университета.

Сумма задолженности составляет 375,3 тыс. рублей. Компания не оплатила аренду земельного участка, уточняет РБК.

Издание уточняет, что в 2016 году застройщик выиграл контракт на строительство общежития квартирного типа на территории вуза. Финансирование проекта стоимостью 739,1 млн рублей велось за счет Министерства образования и науки России. Однако контракт был расторгнут из-за выхода подрядчика из саморегулируемой организации строителей.

ИА REGNUM отмечает, что проблемы у «Югтехстроя» начались после ввода в эксплуатацию жилого комплекса «Арго», нарушив срок сдачи. Согласно договору, ключи от квартир застройщик должен был выдать собственникам в ноябре 2015 года. Фактически же «Югтехстрой» ввёл в эксплуатацию дом в мае 2016 года. Собственники обратились в суд с иском к застройщику о взыскании неустойки.