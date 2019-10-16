Махачкала, , 11:48 — REGNUM Регулярное авиасообщение с Саудовской Аравией впервые появится на Юге России. Прямые авиарейсы будут запущены из Дагестана в портовый город Джидду, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе международного аэропорта Махачкалы.

Авиасообщение откроет один из крупнейших перевозчиков России «Utair» совместно с турагентством «Марва-Тур». Первый рейс планируется отправить в конце декабря 2019 года.

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В аэропорту считают, что с облегчением визового режима и с введением туристических виз в Саудовскую Аравию, в том числе и для России, данное направление станет ещё более востребованным.

Как сообщало ИА REGNUM, в скором времени прямые авиарейсы могут связать Махачкалу и с Екатеринбургом. Предполагается, что такой шаг усилит торговые и культурно-экономические связи между Дагестаном и Свердловской областью.

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