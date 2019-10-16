Москва, , 10:58 — REGNUM За три квартала 2019 года продажи автомобилей Lamborghini в России увеличились на 150% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Всего за период с января по сентябрь 2019 года в стране было продано 105 автомобилей итальянской компании. При том, что в 2018 году было реализовано всего 42 спорткара.

Самой популярной моделью Lamborghini в России стал Urus. За январь-сентябрь 2019 года было продано 83 экземпляра, что на 419% больше, чем годом ранее. Кроме того, за отчетный период на российском рынке были проданы 13 авто Lamborghini Aventador (+62,5%) и 9 автомобилей Lamborghini Huracan (-50%).

За сентябрь 2019 года жители России приобрели два Lamborghini Urus и один Lamborghini Huracan.

Напомним, в начале сентября 2019 года итальянская автокомпания Lamborghini представила новую модификацию гибридного Sian Breaks Cover.

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