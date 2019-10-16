Тбилиси, , 10:47 — REGNUM Правительство Грузии не намерено расторгать договор с «Консорциумом развития Анаклии» — компанией, которая взяла на себя обязательство построить глубоководный порт в Анаклии. Об этом 15 октября заявила министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили, передает Первый канал Грузинского телевидения.

Анаклия © Maria Nelasova

Майя Цкитишвили «Несмотря на то, что договор дает нам полное право расторгнуть его сегодня же, мы не воспользуемся этим правом и дадим Консорциуму возможность исчерпать весь свой ресурс. С учетом того, что этот проект важен для нас, мы ни одному из наших оппонентов, в том числе Консорциуму и политической оппозиции, не можем дать возможность обвинить правительство в каких-либо действиях, мешающих осуществлению этого проекта. Мы не воспользуемся своим правом и дадим возможность Консорциуму исчерпать весь свой ресурс и до конца 2019 года изыскать как собственный капитал, так и кредиты от международных организаций»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 октября министр заявила, что власти Грузии вправе расторгнуть договор с Консорциумом, который не предоставил необходимых документов, подтверждающих выполнение промежуточных обязательств. Договор о строительстве глубоководного порта Анаклия был подписан сторонами 3 октября 2016 года. 15 октября истек срок предоставления «Консорциумом развития Анаклия» правительству обязательного документа, подтверждающего, что инвестор смог полностью заполнить собственный капитал.

Напомним, гендиректор Консорциума Леван Ахвледиани отметил в беседе с журналистами, что, если правительство расторгнет договор с Консорциумом, то в данном проекте не примет участие ни один инвестор либо международный финансовый институт, пользующийся высокой репутацией.

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