Тбилиси, 16 октября 2019, 10:47 — REGNUM Правительство Грузии не намерено расторгать договор с «Консорциумом развития Анаклии» — компанией, которая взяла на себя обязательство построить глубоководный порт в Анаклии. Об этом 15 октября заявила министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили, передает Первый канал Грузинского телевидения.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 октября министр заявила, что власти Грузии вправе расторгнуть договор с Консорциумом, который не предоставил необходимых документов, подтверждающих выполнение промежуточных обязательств. Договор о строительстве глубоководного порта Анаклия был подписан сторонами 3 октября 2016 года. 15 октября истек срок предоставления «Консорциумом развития Анаклия» правительству обязательного документа, подтверждающего, что инвестор смог полностью заполнить собственный капитал.
Напомним, гендиректор Консорциума Леван Ахвледиани отметил в беседе с журналистами, что, если правительство расторгнет договор с Консорциумом, то в данном проекте не примет участие ни один инвестор либо международный финансовый институт, пользующийся высокой репутацией.
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