Севастополь, 16 октября 2019, 10:40 — REGNUM Расходы бюджета Севастополя в 2020 году составят более 60 млрд рулей, а доходы — 58 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.
Дефицит бюджета, по словам чиновников, в 2020 году составит 3,4 млрд рублей, в 2021 году 3,1 млрд рублей в 2022 году — 4,1 млрд рублей».
Как сообщало ИА REGNUM, впервые за последние пять лет правительство Севастополя внесло на рассмотрение в Законодательное собрание проект бюджета вовремя.
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