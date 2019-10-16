Севастополь, , 10:40 — REGNUM Расходы бюджета Севастополя в 2020 году составят более 60 млрд рулей, а доходы — 58 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

«Общий объём доходов Севастополя на 2020 год запланирован в размере 57,7 млрд рублей, на 2021 год — 53,3 млрд рублей, на 2022 год — 55,2 млрд рублей. Расходы бюджета составят 61,1 млрд рублей, 53,6 млрд рублей и 59,4 млрд рублей», — уточнили в правительстве города.

Дефицит бюджета, по словам чиновников, в 2020 году составит 3,4 млрд рублей, в 2021 году 3,1 млрд рублей в 2022 году — 4,1 млрд рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, впервые за последние пять лет правительство Севастополя внесло на рассмотрение в Законодательное собрание проект бюджета вовремя.

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