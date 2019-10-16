Ульяновск, , 10:32 — REGNUM В Ульяновской области по итогам парламентских слушаний депутаты Законодательного собрания рекомендуют властям дополнительно предусмотреть «не менее» 1 млрд рублей на развитие здравоохранения. Эти средства нужны на погашение кредиторской задолженности больниц, обеспечение гарантий оказания медпомощи и лекарственное обеспечение, сообщает пресс-служба парламента.

На комитете Законодательного собрания по социальной политике одобрены рекомендации по итогам депутатских слушаний о результатах деятельности министерства здравоохранения Ульяновской области. В том числе утверждены рекомендации в адрес правительства о выделении дополнительных средств в бюджете 2020−2022 годов. Речь идёт о сумме «не менее 1 млрд рублей».

«На погашение кредиторской задолженности лечебных учреждений, обеспечения гарантий оказания гражданам медицинской помощи и предоставления лекарственных препаратов», — отмечают в парламенте.

Ещё 150 млн рублей депутаты рекомендуют учесть при распределении средств в бюджете-2019 на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.

Отметим, на 1 февраля 2019 года кредиторская задолженность учреждений здравоохранения Ульяновской области составляла 2,5 млрд рублей, на 1 мая — 2,2 млрд рублей. В министерстве здравоохранения отмечают, что снижение кредиторской задолженности напрямую зависит от финансирования из областного бюджета, так как в территориальной программе ОМС средств на эти цели не предусмотрено. В 2019 году на погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам из областной казны выделено 500 млн рублей — средства, в частности, потрачены на погашение долгов по страховым взносам НДФЛ, коммунальным услугам, горюче-смазочным материалам.

Как сообщало ИА REGNUM, в парламент Ульяновской области внесён проект регионального бюджета на 2020 год. Согласно прогнозу, доходы на 2020 год определились в объёме 60 430 486,4 тыс. рублей, показатели превышают первоначально утверждённые плановые назначения 2019 года на 12,4%, фактическое исполнение за 2018 год — на 12%. Расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 61 330 506,4 тыс. рублей, бюджет спроектирован с дефицитом в размере 900 020 тыс. рублей. Первое чтение проекта бюджета назначено на 23 октября.