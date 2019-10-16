Киев, , 10:31 — REGNUM «Небольшая делегация» правительства Украины отправилась в Вашингтон, где следующие несколько дней будет проводить «активные переговоры», — сообщила 16 октября министр финансов Украины Оксана Маркарова.

По словам главы министерства, намечены переговоры со всеми международными финансовыми организациями, «с коллегами из европейских минфинов, американского Казначейства и инвесторами».

Также Маркарова отдельно обратила внимание на доклад МВФ, в котором отмечается замедление глобальной экономики с одной стороны, а также задачи и возможности Украины для экономического роста.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал визит украинской делегации в США. Гончарук подчеркнул, что главная цель — переговоры с МВФ, но при этом отметил, что взаимодействие с Фондом — «это не о деньгах, а о доверии к Украине и к украинской власти, о нашей способности как страны выполнять взятые на себя обязательства для всех международных партнеров».

Также визит в Вашингтон анонсировал министр экономики Украины Тимофей Милованов.

«Министр финансов, я и председатель правления Нацбанка будут в Вашингтоне встречаться с МВФ», — отметил он, отдельно подчеркнув, что суд по Приватбанку, вопреки заявлениям ряда экспертов и политиков, не является препятствием для переговоров с Фондом.