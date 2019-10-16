Нижний Новгород, , 10:31 — REGNUM Новгородская область намерена актуализировать соглашение с Нижегородской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре новгородского правительства, действующее на данный момент соглашение было подписано в 1997 году.

Вопрос заключения нового соглашения обсуждался в ходе встречи первого заместителя губернатора Новгородской области Вероники Мининой с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Бетиным 15 октября.

По словам Мининой, новгородцы хотят составить дальнейший план совместных мероприятий с Нижним Новгородом. В течение двух дней делегация из Новгородской области изучит опыт нижегородцев, в том числе по работе с Внешэкономбанком по строительству парка в муниципальном образовании Бор.

«Также мы посмотрели, как работают предприятия сельского хозяйства, МФЦ, «Кванториум», Фабрика процессов правительства Нижегородской области — ищем то, что можно взять себе «на вооружение». В этом году появилось прямое железнодорожное сообщение между двумя регионами, и совместные проекты в культуре, туризме и других сферах будет комфортнее и проще реализовать», — отметила Вероника Минина.

Андрей Бетин отметил, что регионы уже ведут совместную работу в экономической сфере, товарооборот между ними оценивается в 2 млрд рублей.

Напомним, прямое железнодорожное сообщение связало Великий Новгород с Нижним Новгородом с декабря 2018 года.

Читайте также: Новый скорый поезд связал Великий Новгород и Нижний Новгород