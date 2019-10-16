Анапа, Краснодарский край, , 10:30 — REGNUM 75% акций ОАО «Санаторий «Россиянка» в Анапе Краснодарского края выставлены на продажу, начальная цена лота — 147,6 млн руб. Информация опубликована на сайте управления Росимущества по Краснодарскому краю.

Всего на продажу выставлено 8,5 млн штук акций, которые принадлежат правительству РФ. Покупателям предлагается ряд корпусов и зданий санатория и участок в 123,57 тыс. кв. метров. Торги назначены на 25 ноября. В документах уточняется, что состояние имущества, преимущественно, неудовлетворительное.

ОАО «Санаторий «Россиянка» было создано в 1993 году. Как сообщало ИА REGNUM, санаторий был признан судом банкротом в октябре 2016 года. Ранее с 2015 года в отношении ОАО «Санаторий «Россиянка» была установлена процедура наблюдения.

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