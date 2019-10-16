Иркутск, , 10:27 — REGNUM В Иркутской области, где в результате мощнейшего наводнения летом 2019 года было повреждено более 10 тысяч жилых домов, медлят не только с оплатой жилищных свидетельств, но и со средствами, необходимыми пострадавшим на капитальный ремонт жилья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего поступило 2 232 заявления от пострадавших, которым требуются средства на капитальный ремонт, но более 500 из них было отказано. Это следует из официальной информации, опубликованной сегодня, 16 октября, на сайте иркутского правительства.

Общая же сумма по всем 1647 положительным решениям о капитальном ремонте жилья составляет 412,3 млн рублей. Но фактически выплачено, судя по информации ГКУ «Служба заказчика Иркутской области», только по 346 свидетельствам на общую сумму почти 54 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек, более пяти тысяч домов оказались непригодными для жилья или были попросту разрушены стихией.