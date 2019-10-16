Сеул, , 10:29 — REGNUM Банк Кореи понизил учётную ставку на 0,25%, до 1,25%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей банка.

По их словам, данное решение было принято в связи с замедлением темпов экономического роста страны. Специалисты отмечают, что замедление темпов роста экономики связано с вялым экспортом и инвестициями.

Известно, что это второе снижение ставки за последние три месяца.

Отметим, что в сентябре текущего года в стране зафиксировали отрицательный рост потребительских цен, который составил 0,4%. А экспорт товаров из страны продолжает сокращаться на протяжении десяти месяцев подряд.

Существует мнение, что в начале следующего года ЦБ может понизить учётную ставку до 1%, что станет самым низким показателем в истории страны.