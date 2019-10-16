Севастополь, , 10:33 — REGNUM Правительство Севастополя внесло на рассмотрение в Законодательное собрание проект бюджета на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов. Об этом 15 октября журналистам сообщил спикер парламента Владимир Немцев.

«Впервые в новейшей истории Севастополя правительство вовремя вносит бюджет в Законодательное собрание. Сейчас предстоит совместная большая работа по доработке и, если необходимо, внесению поправок. Все комитеты и комиссии Законодательного собрания рассмотрят проект», — отметил Немцев.

Он выразил уверенность в том, что бюджет будет принят в срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение федерального правительства проект, предполагающий увеличение финансирования федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2022 года на 2,6 млрд рублей.

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