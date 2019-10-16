Севастополь, 16 октября 2019, 10:33 — REGNUM Правительство Севастополя внесло на рассмотрение в Законодательное собрание проект бюджета на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов. Об этом 15 октября журналистам сообщил спикер парламента Владимир Немцев.
Он выразил уверенность в том, что бюджет будет принят в срок.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение федерального правительства проект, предполагающий увеличение финансирования федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2022 года на 2,6 млрд рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: Правительству РФ предложили увеличить финансирование ФЦП Крыма