Москва, , 10:28 — REGNUM В результате внеплановых проверок Москомстройинвест оштрафовал застройщиков почти на 3,3 миллиона рублей в сентябре. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба столичного комитета.

В сентябре Москомстройинвест провел шесть внеплановых проверок, по итогам которых было вынесено 56 постановлений о наложении административных наказаний в отношении 22 застройщиков, в том числе 50 штрафов на общую сумму более 3,2 миллиона рублей и шесть предупреждений без денежных взысканий.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что с начала 2019 года проведено 80 внеплановых проверок застройщиков и 13 проверок с правоохранительными органами по проблемным объектам. По итогам проверок вынесено 441 административное постановление в отношении 102 застройщиков и их должностных лиц — 392 штрафа и 49 предупреждений. Общая сумма санкций превысила 22,6 миллиона рублей. С учетом штрафов от мировых судей сумма составила более 59,7 миллионов рублей.