Оренбург, , 10:19 — REGNUM ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург» изменит организационно-правовую форму. В рамках процесса оптимизации унитарных предприятий, который идет в России, аэропорт станет акционерным обществом, однако пакет акций останется в государственной способности. Об этом сегодня, 16 октября, заявил и. о. министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Александр Самбурский на заседании Законодательного собрания Оренбургской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самбурский подчеркнул, что форма унитарного предприятия не позволяет (из-за изменений бюджетного законодательства) с 2014 года вкладывать средства из казны в предприятие. Это тормозит развитие деятельности аэропорта.

«Мы преследуем две цели: оптимизируем количество унитарных предприятий и позволяем повысить его эффективность с помощью, как минимум инвестиций государства, а как максимум (в будущем посмотрим) привлечением инвестиций коммерческих структур», — сказал глава министерства.

Балансовая стоимость активов аэропорта составляет 1 млрд 680 млн рублей. Объем долга предприятия составляет 1,8 млрд рублей: размер кредиторской задолженности на 1 сентября — 743,7 млн рублей и задолженность по лизинговым платежам — 1 млрд 193 млн рублей.

«Гасить это довольно сложно. Самостоятельно предприятие справиться с такими долгами на сегодняшний день не может», — отметил Александр Самбурский.

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