Посёлок городского типа Забайкальск, Забайкальский край, , 10:12 — REGNUM Универсальная спортивная площадка, на которой можно играть в волейбол, баскетбол, футбол, появилась в Забайкальске. Как пояснили сегодня, 16 октября, в пресс-службе забайкальского губернатора, её строительство осуществлено на средства «дальневосточной» субсидии. На эти цели было выделено три миллиона рублей.

Универсальную спортивную площадку построили в Забайкальске Правительство Забайкальского края

«В этой части посёлка, отделенной железнодорожными путями, проживает много семей с детьми, спортивные и игровые объекты необходимы. Сейчас здесь строится своеобразный спортивный городок, чтобы дети рядом с домом могли заниматься физической культурой и спортом», — пояснил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей этих территорий распространяют все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам. В сентябре 2019 года компания «Региональное управление строительства» приступила к подготовке фундамента будущей школы в Чите. Это учебное заведение станет первым, построенным в столице Забайкалья за последние 30 лет.

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