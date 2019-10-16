Москва, , 10:09 — REGNUM Несоблюдение норм охраны труда наносит серьёзный ущерб экономики России. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда РФ (ВНИИ труда).

Диего Ривера. Рабочий. 1932

Читайте также: На 2% за год снизилось число погибших на производстве в РФ

Так, согласно данным института, только в 2018 году потери российской экономики по причине производственных травм или неудовлетворительных условий труда составили 1,67 трлн рублей., сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы ВНИИ. Это 1,6% ВВП страны.

Как отмечается в докладе, основными проявлениями несоблюдения норм охраны труда являются производственные травмы, которые были получены как по вине работодателя, так и из-за неосторожности сотрудника. В этом случае работник выходит на больничную или досрочную пенсию. Ещё один фактор — опасные и вредные для здоровья условия, за которые сотруднику полагаются доплаты и сокращённый рабочий день.

Всё это приводит к дополнительным расходам как самих компаний и организаций, так и государственных соцструктуры. Так, в 2018 году на компенсации сотрудникам работодатели потратили 116,7 млрд рублей. Кроме того, недополученная выручка из-за потерь рабочего времени составила 586,4 млрд рублей.

В свою очередь Фонд соцстраха по страховым случаям выплатил 71,2 млрд рублей, а Пенсионный фонд России направил почти 899 млрд рублей на выплату досрочных пенсий людям, работавшим на вредных производствах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2018 году сохранялась устойчивая тенденция к снижению уровня производственного травматизма. По данным Минтруда РФ, на российских предприятий работников погибло на 2% меньше, чем за 2017 год (1 158 и 1 186 человек соответственно). Число несчастных случаев с тяжелыми последствиями снизилось на 3%. С начала года произошло 4479 несчастных случаев, в 2017-м — 4614 случаев.

Читайте ранее в этом сюжете: Число смертельных случаев на производстве в РФ снизилось в 2,3 раза