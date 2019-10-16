Иркутск, , 10:02 — REGNUM Мощнейшее наводнение нанесло Иркутской области весьма ощутимый ущерб. Как сообщает официальный сайт региона, предполагаемый объем финансирования «Программы по восстановлению жилья, объектов коммунальной, энергетической, гидротехнической, социальной и транспортной инфраструктуры, объектов связи, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области», утверждённой российским правительством, составляет 43,3 млрд рублей.

Чтобы ликвидировать последствия стихийного бедствия региону потребуется выполнить 211 мероприятий, почти половина которых касается восстановления объектов социальной сферы, в том числе 55 первоочередных (22 объекта образования, 14 детских садов, 17 медицинских учреждений, два объекта социальной защиты населения), — поясняют иркутские чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после продолжительных проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация во многом повторилась. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек, более пяти тысяч домов не подлежат восстановлению.