Краснодар, , 10:01 — REGNUM Владелец «Сафари-парка», расположенного в Краснодаре, заявил готовности передать объект на баланс города, пишет 16 октября «Коммерсантъ-Краснодар». Причина — участившиеся проверки объекта.

«Минприроды, зоозащитники, трудовая инспекция, прочие надзорные органы, — все ходят с проверками и мы получаем штрафы. Я уже готов отдать зоопарк городу, пусть он берет его на баланс и делает что хочет», — сказал Марио Абурмаилех.

Правда, в мэрии никаких официальных обращений по этому поводу пока не получали.

Как сообщало ИА REGNUM, спорный земельный участок на территории парка «Солнеченый остров» оказался в частной собственности несколько лет назад. Администрация муниципалитета пытается вернуть собственность в судебном порядке. Ранее глава Краснодара Евгений Первышов заявил о намерении провести проверку того, каким образом территория оказалась в частной собственности.

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