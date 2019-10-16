Екатеринбург, , 10:06 — REGNUM В Екатеринбурге с конца декабря Урал и Казахстан свяжет прямой авиарейс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

Первый полёт авиарейса Екатеринбург — Алма-Ата (в обоих направлениях) состоится 22 декабря. После этого вылеты будут осуществляться два раза в неделю: с Урала в Казахстан по пятницам и воскресеньям, а в обратном направлении по субботам и понедельникам. Время в пути составит три часа.

Стоимость перелёта составит порядка 8,8 тыс. рублей в одном направлении и 15,4 тыс. рублей при покупке билета туда и обратно.

Напомним, что в декабре 2018 года «Уральские авиалинии» запустили прямой рейс из Подмосковного аэропорта Жуковский в казахскую Алма-Ату.

Как сообщало ИА REGNUM, также в конце 2019 года планируется открытие нового прямого авиарейса в Германию. С 28 декабря самолёты «Уральских авиалиний» каждую субботу начнут летать из Екатеринбурга в Мюнхен.

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