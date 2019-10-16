Париж, , 10:01 — REGNUM Коллекция метеоритов, являющаяся самой крупной во Франции, будет выставлена на продажу в Париже. Торги пройдут 21 октября, об этом сообщает их организатор аукционный дом Lucien.

Отмечается, что аукцион посвящен 50-летнию первой высадки человека на Луну в 1969 году. На распродажу выставлены метеориты с разных концов Земли, в том числе и найденные в России. Вес самого крупного метеорита составляет 364 кг. Он является основным экспонатом на торгах. По оценке Lucien, стоимость данной находки может составлять от €80 тыс. до €120 тыс.

Кроме того, на аукционе будет представлены другие коллекционные предметы, имеющие отношение к «космической» теме. На торги выставят фотографии от NASA, номера журналов и газет, где публиковались новости о полете на Луну, и даже элементы экипировки астронавтов и космонавтов.

Всего планируется продать 229 лотов. До начала аукциона они будут выставлены на показ в отеле «Друо».