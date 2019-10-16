Москва, , 09:54 — REGNUM С начала текущей недели (14 октября 2019 года) стоимость российского рубля стабилизировалась в диапазоне 64,00—64,40 рубля за единицу американской валюты. Поддержку рублю оказывает приближение крупных налоговых и дивидендных выплат, которые должны будут осуществить российские экспортеры. На этом фоне уровень 64 руб. за доллар является важной психологической границей, считает руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

В подготовленном экспертом обзоре валютного рынка также сказано:

«Сохраняющийся оптимизм на внешних площадках после достижения прогресса в переговорах США — Китай также оказывает поддержку всему классу рисковых активов, к которому относится и российская валюта. Однако неустойчивость нефтяных цен сдерживает более активное укрепление рубля.

Сегодня, вероятно, курс доллара против рубля проверит на пробой отметку 64 руб., евро может продолжить понижательный дрейф в направлении 70,50 руб».