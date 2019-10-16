Москва, , 10:04 — REGNUM Большинство российских работодателей берет на работу сотрудников, возраст которых превышает 45 лет. Это следует из исследования сервиса «Авито Работа».

«83% компаний России нанимают сотрудников старше 45 лет», — приводит ТАСС данные исследования. При этом уточняется, что оставшиеся 17% компаний не принимают таких сотрудников в свой штат.

Также отмечается, что 90% возрастных работников нанимают в сфере среднего бизнеса, а микро и малый меньше всего интересуются такого рода соискателями. Представители сервиса считают средним бизнесом компании численностью от 50 до 250 человек.

Кроме этого, уточняется, что работникам старше 45 лет проще устроиться на работу в государственные учреждения и в международные компании, а частные компании в России неохотно берут на работу возрастных сотрудников.

При этом наиболее часто работников 45 лет нанимают в тяжелую промышленность — добывающую и частично — в обрабатывающую. Далее по степени убывания популярности идут образовательная область, интернет-торговля, госслужба и строительство.

Исследование проводилось в форме опроса, который был проведен среди 500 сотрудников компаний, которые занимаются вопросами подбора персонала.