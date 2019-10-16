Челябинск, , 09:31 — REGNUM Внешнеторговый оборот Челябинской области с Казахстаном составил в 2018 году примерно $ 1,8 млрд. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

По данным пресс-службы, это четверть всего внешнеторгового оборота Южного Урала. Всего в Челябинской области зарегистрировано 140 предприятий с казахстанским участием.

Из Челябинской области республика получает металл и разную металлопродукцию. А импортируются на Южный Урал продукты питания, которые пользуются у челябинцев популярностью.