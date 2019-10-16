Москва, , 09:31 — REGNUM Во вторник, 15 октября, котировки нефти продолжили нести потери, встретив поддержку на уровне 58 долларов за баррель. Цены впоследствии отскочили от этой отметки, но закрыться выше 59 долларов так и не смогли. Сегодня с утра Brent пытается определиться с вектором движения, торгуясь практически во флэте, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

В подготовленном экспертом для ИА REGNUM обзоре нефтяного рынка также сказано:

«Рынку нефти сложно отыскать повод для роста в свете сложившихся обстоятельств. Неопределенность в торговых отношениях США и Китая сохраняется, несмотря на некоторые договоренности. Мировая экономика продолжает подавать медвежьи сигналы, что подтверждает недавняя китайская статистика. Импорт в КНР сократился на 7,3%, отметив пятый месяц снижения, а цены производителей упали третий месяц подряд, что может предвещать угасание спроса на энергоносители со стороны Поднебесной.

Масла в огонь подлил МВФ, который накануне снизил прогноз роста мировой экономики до 3% от июльской оценки 3,2%. Это минимальные с 2008 года темпы. В своем решении фонд сослался на неопределенность с Брекзитом и торговлей, кризис в промышленном секторе и общее угасание интереса к риску.

При этом неоднозначный отчет API оказал опосредованное влияние на поведение Brent. Запасы нефти на прошлой неделе выросли на 4,1 млн баррелей против прогноза на уровне +1,4 млн. Но негатив был нивелирован сокращением запасов нефтепродуктов. Так, объемы бензина и дистиллятов упади на 6 млн и 4 млн баррелей соответственно. Сегодня Минэнерго опубликует официальный отчет, и если оценки окажутся лучше, а добыча не поставит новый рекорд, рынок сможет получить небольшую поддержку со стороны релиза».