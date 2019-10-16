Сеул, , 10:10 — REGNUM В сентябре 2019 года в Южной Корее вновь зафиксировали спад индекса экспортных и импортных цен. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, индекс экспортных цен сократился на 0,8%.

В августе данный показатель увеличился на 1,4%, однако в сентябре снова сократился. По сравнению с сентябрем прошлого года данный показатель сократился на 5%.

Как отмечают специалисты, в августе средний курс воны к доллару составил 1208,98, а в сентябре — 1197,55 вон.

Известно, что стоимость промышленной продукции сократилась на 0,8%, сельскохозяйственной продукции — на 1,7%. Кроме того, стоимость ЖК-телевизоров упала на 4,9%, полупроводниковой памяти DRAM — на 0,9%, компьютеров, электроники и оптического оборудования — на 1,6%.

Индекс импортных цен также сократился на 0,4%. В сентябре 2019 года цены на нефть в Дубае увеличилась на 3,4%, до $61,13 за баррель. Стоимость сырья также выросла на 0,3%, однако стоимость потребительских товаров сократилась на 0,5%

В частности, стоимость сырой нефти увеличилась на 2,4%, бункерного топлива — на 8,6%. С другой стороны, стоимость каменного угля сократилась на 8,5%, полупроводниковых систем — на 6,4%.

Индекс цен— это показатель, характеризующий средний темп изменения цен товаров за определенный период.