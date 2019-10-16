Берлин, , 09:21 — REGNUM Мировые продажи немецкой компании BMW в сентябре 2019 года выросли на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Немецкой компании удалось реализовать в первый осенний месяц по всему миру 248 684 автомобиля.

За первые девять месяцев 2019 года BMW Group увеличила свои продажи по всему миру на 1,7%, до 1 866 198 автомобилей, в том числе 1 601 397 автомобилей BMW (+2,2%), 261 024 единицы MINI (-2%) и 3777 экземпляров Rolls-Royce (+42%).

В России за первый осенний месяц 2019 года, по данным «Автостат Инфо», был продан 2991 автомобиль BMW, что на 10% ниже показателя продаж прошлого года. Лидирует среди моделей немецкой марки на российском рынке в сентябре 2019 года внедорожник BMW X5. За отчетный период было реализовано 469 экземпляров этой модели (-13%). Второе место принадлежит BMW X3, чьи продажи составили 460 экземпляров (+25,7%). Третью строчку занял BMW 5-Серии (437 шт., — 12%).

Напомним, в России стартовали продажи четырехдверного спортивного купе BMW 8-Series Gran Coupe.

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