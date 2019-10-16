Ульяновск, , 09:17 — REGNUM В число победителей конкурса фонда президентских грантов вошли проекты 19 социально ориентированных некоммерческих организаций Ульяновской области. Они получат на реализацию своих проектов 21,6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора. Всего заявки подали более 100 НКО региона.

19 социально ориентированных ульяновских НКО получат федеральные средства по итогам конкурса фонда президентских грантов. Формат и содержание социальных проектов-победителей достаточно обширен: они будут направлены на укрепление здоровья населения, социальную адаптацию детей-инвалидов, развитие потенциала молодёжи, культурно-историческое просвещение, а также развитие сети территориального местного самоуправления.

В числе впервые получивших грант — Центр развития НКО при Общественной палате Ульяновской области, который представил проект по популяризации мастерства резьбы по дереву. В том числе он будет посвящён уроженцу региона, талантливому резчику по дереву Семёну Сорокину, который работал на мебельной фабрике и ввёл собственный метод резьбы — его мастерство и новации оказали большое влияние на местных мастеров. В рамках проекта планируется создать музей, посвящённый мастеру, провести серию занятий для школьников.

Из федерального бюджета на реализацию проектов 19 НКО в Ульяновской области будет направлено 21,6 млн рублей. По данным властей, всего от региона заявки подали 102 НКО, то есть победу одержали 18% из них.

Напомним, в 2019 году на первом этапе конкурса были поддержаны проекты 23 ульяновских НКО на 26 млн рублей. Всего за пять привлечено 144 млн рублей в виде грантов на реализацию 116 проектов.