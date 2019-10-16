Уфа, , 09:11 — REGNUM Новый индустриальный парк промышленной направленности будет создан на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Нефтекамск. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По словам чиновников, управляющей компанией данного парка, который будет располагаться на площади в 20 тысяч кв. м, станет Корпорация развития Башкирии.

Отмечается, что в самое ближайшее время начнутся работы по созданию проекта инженерной инфраструктуры данной площадки.

По словам директора по работе с инвесторами Корпорации развития Башкирии Игоря Смолягина, в 2021 году будет введен в эксплуатацию первый корпус площадью 10 тысяч кв. м.

По сообщению пресс-службы республиканского правительства, на территории индустриального парка «Нефтекамский» будет построена вся необходимая инженерная и транспортная инфраструктура. Бизнесу будет предоставлен все льготы, которые предусмотрены моделью территорий опережающего социально-экономического развития.

Отмечается, что в республиканское правительство уже поданы документы на включение индустриального парка в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии. Напомним, что в Башкирии уже функционируют ТОСЭР «Кумертау», «Белебей». В начале 2019 года были созданы ТОСЭР «Нефтекамск», «Благовещенск» и «Белорецк».