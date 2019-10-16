Пермь, , 09:08 — REGNUM В Пермском крае автодорога регионального значения Кунгур — Соликамск будет подвергнута ремонту и реконструкции. Власти объявили торги на проведение работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Начальная (максимальная) цена лота — 616,6 млн рублей. Исполнитель контракта станет известен 29 октября.

Планируется, что работы проведут в четыре этапа, а трасса будет расширена до четырех полос — по две в каждом направлении движения. Гарантия качества дорожного полотна составит 15 лет.

В рамках реконструкции также появится двухуровневая развязка на пересечении трассы с проспектом Ленина в городе Березники. Кроме того подрядчик проведет обустройство мостового сооружения через реку Лёнву.