Найроби, , 08:59 — REGNUM Вторая очередь новой железнодорожной линии Кении, идущей от столицы страны, Найроби, до города Найваша, будет открыта сегодня, 16 октября, только для обслуживания пассажиров. Об этом передает ВВС Africa.

Открывающийся участок протяженностью 120 км был построен Китайской компанией связи и строительства и стоил 150 миллиардов кенийских шиллингов (1,4 миллиардов долларов США).

Пассажирские перевозки будут доступны только на четырех из 12 станций, цитирует газета The Business Daily главу Кенийской железной дороги Филиппа Майнга.

Грузовые службы должны будут ожидать строительства порта, что может занять больше времени, чем планировалось, после того, как местное сообщество масаи подало в суд, чтобы выступить против его строительства, передают журналисты.

Проект линии железной дороги Standard Gauge из Найроби в Найваша стоил почти в три раза больше международного стандарта и в четыре раза больше его первоначальной сметы.

В правительстве объяснили, что причины высокой стоимости включают местность, которая требует строительства большого числа мостов, туннелей и выплату компенсаций за землю. Теперь стране потребуется заимствовать дополнительно 3,3 млрд долларов США для завершения проекта.

Около 80% средств на железную дорогу поступило через кредиты из Китая, передает телерадиокомпания.