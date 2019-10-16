Амстердам, , 08:51 — REGNUM Правительство Голландии внесло в парламент законопроект, который должен сделать доступными для муниципалитетов сведения о лицах, имеющих долги перед жилищными корпорациями, водными и энергетическими предприятиями и страховыми компаниями. Такая мера должна помочь муниципалитетам в борьбе с хроническими задолженностями.

Доступ к указанным сведениям даёт муниципалитетам возможность обратиться с предложением о помощи к лицам, у которых обнаружена задолженность. Такое своевременное обращение может предотвратить перерастание небольшого долга в проблематичную и хроническую задолженность.

Если парламент утвердит законопроект, сотрудники муниципалитетов, занимающиеся оказанием помощи малоимущим, получат возможность самим собирать сведения о потенциальных должниках. При этом будут соблюдаться правила по защите личной сферы. Должников будут информировать о том, какие данные и для каких целей будет использовать муниципалитет.

Законопроект является частью более обширной правительственной программы по борьбе с задолженностями и должен вступить в силу 1 января 2021 г.