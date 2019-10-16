Чебоксары, , 08:48 — REGNUM В Чебоксарах в рамках дела о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центральная» («УК «Центральная») продано с торгов более 7,5 млн рублей дебиторской задолженности, включая долги жильцов за ЖКУ. Долги за 375,6 тыс. рублей выкупила другая управляющая компания. Срок конкурсного производства банкротной УК продлён, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

8 октября должно было состояться очередное заседание кредиторов общества, однако в связи с отсутствием кворума оно было признано несостоявшимся. В повестке был один вопрос — отчёт конкурсного управляющего. Отмечается, что на начало октября предъявлены заявления кредиторов и на основании определений Арбитражного суда Чувашии в третью очередь реестра требований кредиторов (в части основного долга) включены требования на общую сумму 13 945 297,58 рублей.

Согласно представленным сведениям, в настоящее время в рамках дела о банкротстве ведётся работа по взысканию дебиторской задолженности, дебиторам направлены претензии, подготовлены иски.

«Ведутся судебные процессы по взысканию с должника текущей задолженности, морального вреда, ущерба, причиненного потопом, а также иные процессы, в которых ООО «УК «Центральная» является истцом, ответчиком, третьим лицом», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что увольняются работники предприятия, и завершается передача в иные управляющие компании домов, которые ранее обслуживало ООО «УК «Центральная». Кроме того, суд удовлетворил ходатайство о продлении срока конкурсного производства.

Конкурсный управляющий также сообщает об итогах торгов. На торги выставлялась дебиторская задолженность на общую сумму 7 512 833,92 рублей. В том числе право требования к физическим лицам по уплате коммунальных платежей составило 5 642 344,15 рубля, к собственникам нежилых помещений — 1 870 489,77 рубля. Начальная цена лота определена в сумме 375 650 рублей.

Торги прошли в августе 2019 года и были признаны несостоявшимися, так как к участию был допущен только один участник. В результате договор купли-продажи предложено заключить ООО «Жилкомсервис-1» по начальной цене — 375 650 рублей.

«Договор уступки заключен 16.08.2019, оплата поступила», — говорится в документе.

Отметим, ООО «Управляющая компания «Центральная» признано банкротом решением Арбитражного суда Чувашии от 6 марта 2018 года. По данным ЕГРЮЛ, ООО зарегистрировано в 2015 году. Уставной капитал — 14 286 рублей, учредителем с 2017 года выступает Александр Леонтьев.

По данным выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Жилкомсервис-1» зарегистрировано в 2012 году в Чебоксарах с уставным капиталом в 100 500 рублей. Основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, в числе дополнительных — 33 вида деятельности. Учредителем с 2017 года числится компания ООО «Строй-инвест».