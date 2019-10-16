Москва, , 08:46 — REGNUM В Госдуме ожидают реальных сроков для недобросовестных страховщиков в строительной сфере.

«Вот вам простая задачка: страховщики до реформы строительной отрасли собрали с застройщиков и дольщиков более 57 млрд рублей… Они обязаны были перевести эти деньги в Фонд защиты прав дольщиков. Но перевели туда лишь 1,8 млрд рублей. Вопрос: где же остальные 55 млрд?» — отметил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов в Facebook.

В этом — проблемы дольщиков.

«Никто этих рвачей не контролировал, хотя это должен был делать Центробанк. Деньги улетели, а кинутые всеми дольщики теперь стоят у кабинетов чиновников, как на паперти», — возмущен парламентарий.

«За эту преступную халатность необходимо бить по рукам, лишать должностей и давать реальные сроки!» — полагает Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума 15 октября приняла за основу постановление об отправке парламентских запросов в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Центробанк в связи с неуплатой страховщиками премий в рамках договоров страхования застройщиков. Принято решение о создании рабочей группы, которая представит доработанный текст на пленарное заседание 16 октября.

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