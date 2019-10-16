Барнаул, , 08:41 — REGNUM Одна из алтайских территорий социально-экономического развития, расположенная в моногороде Заринске, получила современный кожевенный завод, оснащённый передовым высокотехнологичным оборудованием. Подобных проектов в сфере кожевенного производства за Уралом ещё не было: на его реализацию инвестор направил свыше двух миллиардов рублей, создав 144 высокотехнологичных рабочих места, сообщает пресс-служба губернатора Алтайского края.

Открытие кожевенного завода в Заринске Правительство Алтайского края

Промышленная площадка кожевенного завода в Заринске Правительство Алтайского края

Во время церемонии запуска производства почетные гости нажатием на экране специальной панели активировали вращение барабанов для дубления кожи.

«Я искренне благодарю всех, кто своим участием обеспечил возможность создания такого предприятия у нас в Алтайском крае», — отметил губернатор Виктор Томенко.

Напомним, проект строительства кожевенного завода получил государственную поддержку Минпромторга России, Фонда развития моногородов и корпорации МСП. В перспективе предполагается наладить выпуск практически всех видов кож: для обуви; специализированной кожи для оборонно-промышленного комплекса; одежной и галантерейной кожи; мебельной кожи; кожи для интерьеров авто; кожи для авиации.

Мощность предприятия по переработке составит 600 тонн сырья в месяц.

«Выбор Алтайского края и Заринска для размещения нового предприятия связан с заинтересованностью в сотрудничестве со стороны региональных властей и хорошо развитой отраслью животноводства, что гарантирует полную загрузку завода сырьем, а также наличием удобной площадки под строительство», — пояснил председатель Совета директоров группы компаний «Русская кожа» Игорь Сурин.

Продукция группы компаний «Русская кожа» Правительство Алтайского края

Как уже сообщало ИА REGNUM, перспективы развития кожевенного производства в регионе председатель Совета директоров группы компаний «Русская кожа» Игорь Сурин и президент холдинга «Инвест» Игорь Коськин начали обсуждать ещё в мае 2014 года.

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Проект считается стратегическим для развития всей российской кожевенной отрасли, поскольку способствует сокращению вывоза кожевенного сырья за рубеж.