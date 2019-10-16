Сеул, , 08:41 — REGNUM По прогнозам, темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 году сохранятся на уровне 2%, а в 2020 году составят 2,2%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).

По сравнению с прогнозом, сделанным в апреле текущего года, представители МВФ понизили свой прогноз касательно темпов роста экономики Южной Кореи на 0,6%.

Известно, что представители Международного валютного фонда также понизили темпы роста мировой экономики до 3%, что значительно ниже апрельских и июньских прогнозов.

По словам аналитиков, на замедление темпов роста мировой экономики повлияют торговые споры и сокращение производства в некоторых странах. По прогнозам, в 2020 году темпы роста мировой экономике составят 3,4%.